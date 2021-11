Bateria de testes não detetou nenhum caso de covid-19 no plantel do Benfica

O grupo de trabalho do Benfica submeteu-se esta segunda-feira de manhã a mais uma bateria de testes de despistagem do novo coronavírus.

O grupo de trabalho do Benfica submeteu-se esta segunda-feira de manhã a mais uma bateria de testes de despistagem do novo coronavírus e, segundo O JOGO apurou, nenhum caso foi detetado, o que significa que, nesta fase, Jorge Jesus poderá continuar a preparar o dérbi desta sexta-feira, com o Sporting, na Luz, com todos os elementos que já estavam disponíveis para o encontro da jornada passada, com o Belenenses.

Os casos ocorridos no Belenenses, que se apresentou em campo apenas com nove jogadores, poderiam gerar algumas interrogações, que foram agora despistadas, numa primeira fase, pela realização de testes pelos encarnados, numa decisão que até já estava tomada a nível interno. É prática normal no Benfica que, depois de uma folga e antes do regresso aos treinos, haja testagem para tentar que não se repita o surto ocorrido na última temporada.

Significa isto que, embora o período de incubação possa revelar a doença passados alguns dias, Jorge Jesus não contará apenas com os lesionados de longa duração Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho e ainda com Radonjic, que deve parar mais uma semana, faltando apenas conferir se Diogo Gonçalves pode voltar já com o Sporting. Paulo Bernardo, por exemplo, esteve afastado dos treinos por ter contraído o vírus ao serviço da seleção de sub-21, mas voltou esta segunda-feira ao ativo, pela equipa B, frente ao Estrela da Amadora.