Barcelona podia ter contratado Enzo Fernández por dez milhões de euros

Catalães chegaram a falar com o staff do médio argentino. Um dirigente culé podia ter fechado o negócio por 10 milhões, mas as águias foram mais determinadas e, agora, Rúben Neves e Sangaré são tidos como hipóteses mais fortes.

O Barcelona posicionou-se no sentido de tentar a contratação de Enzo Fernández ao River Plate, há pouco mais de um ano, mas uma série de fatores acabou por levar os catalães a deixarem adormecer o negócio, permitindo que o Benfica se antecipasse. E, pior do que isso, se o Barça poderia na altura ter contratado Enzo ao River por cerca de dez milhões de euros, agora depara-se com uma cláusula de rescisão estabelecida pelas águias em 120 milhões.

Os contornos do episódio foram explicados pelo "Sport", pormenorizando o jornal catalão que um dirigente do clube (Ramon Planes, diretor técnico), falou com o staff do jogador após o verão de 2021, no sentido de averiguar a possibilidade da transferência. Entretanto Enzo renovaria com o River e ficou com uma cláusula de 20 milhões, mas o Barcelona poderia, mesmo assim, tê-lo contratado por 10 M€, como, aliás, fez depois o Benfica (10 M€ mais 8 em variáveis).

Agora, o Barcelona prepara-se para perder Busquets, que deve sair no fim da época. Rúben Neves é tido como séria hipótese para o lugar, assim como Enzo, apesar do preço elevado que o Benfica exigirá. Sangaré, do PSV é outro nome em equação, ele que foi treinado por Roger Schmidt e chegou a ser associado a um interesse do Benfica no último defeso.