Barcelona observou Enzo Fernández no segundo jogo entre PSG e Benfica

Enzo Fernández, diante do PSG

A imprensa catalã já havia avançado o interesse do Barcelona no médio argentino na terça-feira.

Depois de, na terça-feira, o Sport ter avançado que Enzo Fernández despertou o interesse do Barcelona, o jornal catalão revela esta quarta-feira que o gigante blaugrana observou a exibição do médio argentino, na receção do Benfica ao PSG (1-1), em jogo da quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Busquets, de 34 anos, deverá terminar uma passagem de 15 anos ao serviço da equipa principal do Barça, onde foi formado, no final da temporada, com o clube a ter definido Martin Zubimendi, médio defensivo da Real Sociedad, como o seu sucessor natural.

No entanto, o jovem, de 23 anos, estará em vias de renovar com o emblema basco, pelo que o Barcelona está a equacionar avançar por Enzo, que chegou à Luz neste verão, oriundo dos argentinos do River Plate, a troco de 12 milhões de euros.

Desde a sua chegada, Enzo Fernández afirmou-se como um titular indiscutível para Roger Schmidt, tendo realizado 17 jogos (três golos e uma assistência) de águia ao peito.