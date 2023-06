"Barcelona? Não ouvi nada sobre isso. Estou loucamente feliz no Benfica"

Bah mostra-se feliz no Benfica e diz que opção Barcelona são "rumores".

Com a primeira época ao serviço do Benfica completada, Bah já só pensa no próximo ano e afasta qualquer ideia de saída dos encarnados.

A Imprensa espanhola tem falado de um possível interesse do Barcelona na contratação do lateral do Benfica, mas, Bah garante que não há hipótese de uma nova mudança: "Não ouvi nada sobre isso, então provavelmente são apenas rumores. Também não me tenho focado nisso [mercado], estou loucamente feliz no Benfica", disse em declarações aos jornalistas, numa altura em que está ao serviço da seleção dinamarquesa.

Opção regular de Schmidt, o defesa cumpriu 42 jogos, esta temporada. Na I Liga até não começou a titular, mas agarrou o lugar e só a lesão o voltou a deixar de fora do onze inicial. Por isso mesmo, o dinamarquês garante que a época de estreia na Luz foi melhor do que tinha pensado: "Superou todas as expectativas. Por termos conseguido o que fizemos da maneira como jogámos. E porque joguei muito. Estou incrivelmente satisfeito. Estou feliz, sinto-me em casa e estou a gostar", dizendo ainda que a próxima temporada passa pelos encarnados. "Acabei de comprar casa e isso também mostra como estou feliz em Lisboa. Se vou continuar no Benfica na próxima época? Sim", disse o jogador de 25 anos.

Bah falou ainda da festa do campeonato nacional: "Foi absolutamente louco. A viagem de autocarro que fizemos e ver quantas pessoas nos apoiaram. E a atmosfera quando jogámos o último jogo era mágica, é difícil de descrever". Pela Dinamarca, o defesa tem jogos marcados com a Irlanda do Norte e com a Eslovénia, a contar para o apuramento par a o Euro'2024.