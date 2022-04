Barcelona está atento a jovem que conquistou a Youth League pelo Benfica

O jornal catalão Sport escreve que o Barcelona está de olho "em joias que podem brilhar no futuro profissional" e viu com atenção a final da UEFA Youth League, tendo referenciado Cher Ndour.

As boas exibições de Cher Ndour pelo Benfica na UEFA Youth League não passaram ao lado do Barcelona. De acordo com o jornal Sport, o clube espanhol tem referenciado o médio de 17 anos.

Já na fase de grupos da prova, os encarnados foram à Catalunha vencer por 4-0 e o jogador italiano marcou um dos golos.

Além de Cher Ndour, também o avançado Roko Simic, de 18 anos, que atua no Salzburgo (equipa derrota pelos lisboetas na final da competição, por 6-0), está debaixo de olho dos culé.

Esta época, entre equipa B, sub-23 e sub-19 das águias, o médio ex-Atalanta soma 38 jogos, quatro golos e uma assistência.