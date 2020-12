Barcelona desinteressado na devolução de Todibo pelo Benfica

Imprensa espanhola fala em "pressão, nada mais"

O Barvelona não está disposto a receber de volta o central Todibo, emprestado ao Benfica por uma temporada, noticia hoje o jornal espanhol Mundo Deportivo.

Segundo o mesmo periódico, não há, da parte dos catalães, qualquer motivação para aceitar a devolução do defesa francês, que não está a vingar nas opções do técnico Jorge Jesus, nomeadamente para completar um quadro defensivo que agora não conta com o lesionado Gerard Piqué.

"Tentam pressionar, nada mais", revela uma fonte do Barcelona referindo-se às notícias que assumem como colocadas pelo Benfica, alegando as normas do contrato entre as partes.