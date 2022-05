Barcelona de olho em Henrique Araújo, dizem em Espanha

Clube catalão segue o percurso do avançado, tendo já identificado também o médio Cher Ndour.

Melhor marcador da equipa B e já com alguns jogos na formação principal, Henrique Araújo está no radar do Barcelona. Segundo informou o diário catalão "Mundo Deportivo", o conjunto espanhol segue o percurso do jovem ponta de lança, ainda que ciente das dificuldades em conseguir tirá-lo da Luz, até pelo contrato válido até 2024.

Em destaque na final da Youth League pelo hat-trick no 6-0 ao RB Salzburgo, Henrique Araújo marcou ainda 14 golos pela equipa B e um pelo plantel principal. O atacante, que deverá fazer parte das escolhas de Roger Schmidt para 2022/23, é seguido ainda, segundo a publicação, por Manchester City e Liverpool desde há algum tempo.

O "Mundo Deportivo" esclarece que o jogador de 20 anos faz parte de uma lista de quatro jovens promissores onde também se inclui Cher Ndour, médio das águias de 17 anos. Com contrato até 2023, suscitou relatórios positivos por parte dos observadores do Barça, que estão de olho ainda em Martin Georgiev, central de 16 anos do Slavia Sofia, da Bulgária, e Trilli, lateral-direito de 18 anos que representa o Corunha.