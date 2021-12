A análise ao apuramento do Benfica: "Barcelona condenado" e "vida extra para Jesus"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Confira a análise da Imprensa internacional ao triunfo do Benfica, por 2-0, sobre o Dínamo Kiev, e consequente apuramento para os "oitavos" da Champions, em detrimento do Barcelona.

Mundo Deportivo - Luz é tumba à distância

"O Estádio da Luz voltou a ser a tumba do Barcelona, agora à distância. O Benfica, que ali ganhou 3-0 aos culés, não deu hipóteses e venceu 2-0, com dois golos em seis minutos a incendiarem as bancadas"

Globoesporte - Vida extra para Jesus

"O Benfica está vivo. E Jorge Jesus ganha uma vida extra no comando da equipa, numa vitória sem convencer. E se está nos "oitavos" pode ser grato a Tsygankov, que falhou um golo incrível aos 7""

Sport.ua - Dínamo sem brilho

"O Dínamo jogou com a equipa titular contra um Benfica com Yaremchuk de início, que até marcou à ex-equipa. Mas o Dínamo jogou sem brilho e sem chama, por isso o resultado é óbvio"

Marca - Barça condenado

"O Barcelona chegava a Munique sabendo da dificuldade e foi mesmo condenado a jogar a Liga Europa 17 anos depois. O Benfica não facilitou em casa e ganhou ao último"

La Gazzetta dello Sport - Benfica adensa drama

"O Bayern estava apurado e fez o que quis. Dominou e ganhou. O Benfica soube gerir a vantagem inicial e adensou o drama, arredando o Barcelona, tornando ainda mais negra a vida culé"