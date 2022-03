Barcelona com quatro alvos para a lateral-esquerda: Grimaldo está na lista

Defesa do Benfica faz parte de um conjunto de opções consideradas viáveis pelo clube catalão, juntamente com Álex Moreno, Javi Galán e Tagliafico

Xavi continua a tentar reconstruir o Barcelona e as quatro chegadas ao plantel nesta época não serão suficientes. Há vários nomes na calha e uma posição claramente para reforçar, como a de lateral-esquerdo, com Alejandro Grimaldo a aparecer na lista de possíveis alvos.

Segundo o AS, o lateral do Benfica é um de quatro nomes encarados como viáveis para tentar contratar no próximo mercado, juntamente com Nicolás Tagliafico, do Ajax, Javi Galán, do Celta de Vigo, e Álex Moreno, do Bétis.

O problema para o clube catalão é que Grimaldo termina contrato apenas em 2023, ou seja, custará mais do que aquilo que o Barcelona quererá gastar. Para fazer concorrência a Alba, os catalães não querem desembolsar mais do que cinco milhões de euros.

Frank Kessié, do Milan, Cesar Azpilicueta e Andreas Christensen, ambos do Chelsea, e Noussair Mazraoui, do Ajax, são alvos do clube catalão para a próxima época e têm todos algo em comum: o facto de terminarem os seus contratos.