Barcelona atento a Darwin, avança imprensa catalã

Avançado uruguaio cobiçado pelo emblema catalão. Benfica aproveita valorização na Champions para subir a parada

Darwin Núñez é, cada vez mais, uma das referências do Benfica e, em Espanha, há um gigante atento. O Barcelona já procurou saber o valor do passe do avançado, mas a direção dos encarnados está a aproveitar a Champions para subir a parada.

Tendo custado 24 milhões de euros, Darwin poderá ter um valor de transferência fixado nos 80 milhões. Pelo menos é essa a intenção dos responsáveis do Benfica, que pretendem aproveitar os quatro golos e as exibições do uruguaio na Liga dos Campeões.

Recorde-se que o atual número 9 do Benfica conta com uma cláusula de rescisão no valor de 150 milhões de euros.