Banho de multidão para sarar as feridas no Benfica: "Mereces uma estátua, Pizzi"

Depois dos lenços brancos, apupos e assobios ouvidos nalgumas das últimas partidas do Benfica, voltou o clima de paz com a partida de Jorge Jesus. Rui Costa esteve com a equipa de manhã e no jantar

Foi num ambiente de euforia - que nos últimos meses pouco se viu - que a equipa do Benfica seguiu na quarta-feira ao início da tarde rumo ao norte do país, onde permanecerá concentrada e em estágio até à hora de rumar ao Estádio do Dragão.

Tanto à partida do Benfica Campus, no Seixal, como ao longo do trajeto feito pelo autocarro na A1 e na chegada à unidade hoteleira de Vila Nova de Gaia, onde a equipa ficou alojada, foram centenas de adeptos que fizeram questão de dar a cara com gestos e tarjas de incentivo à comitiva que esta noite defronta o FC Porto, às 21h00, para o campeonato.

Pela amostra de ontem, parecem esquecidas as demonstrações de desagrado vistas, por exemplo, após a derrota por 3-1 ante o Sporting ou no triunfo por 2-0 perante o Dínamo Kiev, ambos embates disputados na Luz. Aí, houve assobios, apupos e lenços brancos (e máscaras) levantados, visando em particular Jorge Jesus.

A formalização da saída do amadorense mudou, pelo menos no imediato, o cenário de animosidade. À saída do Seixal, após o último treino, numa manhã onde o presidente Rui Costa esteve próximo da equipa agora liderada por Nélson Veríssimo, havia algumas dezenas de adeptos. Quando o autocarro saiu, depois do almoço, soaram aplausos. No trajeto na auto-estrada em diversos viadutos estavam colocados mais benfiquistas, com bandeiras, tarjas, fumos, sempre com mais aplausos e gritos de apoio ao grupo. "Força Veríssimo" e "Acreditamos" foram algumas das palavras lidas pelo caminho.

Já em Gaia, às 17h52, um banho de multidão, com uma centena de entusiastas adeptos nortenhos. Rui Costa, que não seguiu no autocarro, chegou um pouco mais tarde, a tempo de jantar com o grupo.

"Mereces uma estátua", ouviu Pizzi

Dentro da receção apoteótica que toda a comitiva encarnada teve na chegada a Gaia, dirigida ao grupo todo, houve elementos a receber palavras especialmente dirigidas. O caso mais evidente foi o de Pizzi, ele que foi a face mais visível do conflito com Jorge Jesus que culminou com a rescisão do agora ex-treinador das águias.

"Mereces uma estátua, pá", foi uma das frases lançadas por um dos adeptos presentes que aguardava pela chegada da equipa às ordens de Nélson Veríssimo. Alguns dos benfiquistas levaram adereços do camisola 21, como cachecóis e, perante tantas demonstrações de apoio da massa afeta, Pizzi retribuiu com um gesto de agradecimento.

Ainda antes de passar pela porta da unidade hoteleira onde a equipa ficou alojada até hoje, o internacional português ainda conseguiu ouvir um derradeiro "disparo": "Correste com o Judas".