Bahia insiste por Gilberto, mas Benfica dificulta saída

Benfica dificulta a saída, mas o clube brasileiro, que tem acordo com o lateral, promete manter-se na corrida.

O Bahia está interessado na contratação de Gilberto, lateral direito do Benfica, e encetou já contactos com o lateral, com quem já terá acordo para o regresso deste ao Brasil. No entanto, o emblema encarnado está a dificultar a saída do defesa e segundo revela o GloboEsporte não pretende abrir mão neste momento de Gilberto. Contudo, o clube orientado por Renato Paiva promete continuar na corrida e vai insistir na contratação.

Tendo perdido espaço primeiro para Bah, também defesa-direito, e depois até para Aursnes, adaptado por Roger Schmidt à posição, Gilberto admite, segundo assumiu o seu empresário recentemente, deixar a Luz.