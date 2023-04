Bah tem entorse traumática num joelho e falha cinco jogos do Benfica

O internacional pela Dinamarca foi titular no sábado, na derrota com o FC Porto (2-1), para a 27.ª jornada da I Liga, mas, pouco depois de um lance com Uribe, foi substituído pelo brasileiro Gilberto, aos 26 minutos

Bah, que sofreu uma entorse traumática no joelho esquerdo ainda na primeira parte do Benfica-FC Porto (1-2), deve parar durante um mês. Ou seja, está de fora do duplo compromisso com o Inter - nos quartos de final da Liga dos Campeões -, além de falhar três jogos da I Liga Bwin, com Chaves, Estoril e Gil Vicente. O regresso só deverá acontecer na receção ao Braga.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Bah sofreu uma entorse traumática do joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral medial, no clássico jogado no dia 7 de abril", revelou o Benfica esta tarde.

O internacional pela Dinamarca foi titular no sábado, na derrota com o FC Porto (2-1), para a 27.ª jornada da I Liga, mas, após uma entrada do colombiano Uribe, foi substituído pelo brasileiro Gilberto, aos 26 minutos.