Bah sobre António Silva: "Nunca vi, com a idade dele, um jogador assim"

Lateral dinamarquês conversou com os jornalistas portugueses, dias antes da estreia da Dinamarca no Mundial do Catar

É difícil estar aqui com o Benfica a jogar? "Sim. Tentarei ver o jogo, se não tivermos reuniões."

António Silva: "Cuidado com este rapaz, tenho dito aos meus colegas. Não vi, até hoje, com aquela idade, um jogador como António Silva."

Momento entre António Silva e Bonucci: "Diz-nos muito sobre ele, o momento com Bonucci. Parece que já anda entre os grandes há muito. Ele não quer saber. Está a jogar o seu jogo."

Gilberto com o Brasil? "Gilberto é um bom jogador. Brasil tem jogadores de alto nível, que estão lá há muito. É difícil dizer."

Grimaldo com a seleção espanhola no Catar? "Acho que nunca esteve com a seleção espanhola. Grimaldo tem sido dos nossos melhores jogadores. Pensei que pudesse estar no Mundial."