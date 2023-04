Bah pode voltar à ação no jogo de Barcelos e baralhar o onze do Benfica

O lateral dinamarquês ainda será avaliado nas próximas horas, mas está no plano de jogo de Schmidt, que terá de cortar algum peso-pesado. Rendimento de Neres deixa... Rafa em perigo.

A utilização de Aursnes a lateral-direito no jogo frente ao Estoril foi, a par da titularidade de João Neves, uma das novidades apresentadas por Roger Schmidt, numa altura em que muito se fala do cansaço da equipa.

A solução norueguesa já tinha sido testada no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Inter e foi depois efetivada no campeonato. Um remendo na defesa que foi provocado pela indisponibilidade de Bah, o habitual titular, e por uma baixa de rendimento da opção dois, Gilberto. Mas a recuperação do internacional dinamarquês - lesionou-se no último clássico com o FC Porto, no dia 7 deste mês - está quase concluída e Schmidt espera poder contar já com o lateral no próximo jogo com o Gil Vicente, dependendo da avaliação física que ainda vai ser feita ao jogador até à partida para Barcelos.

No cenário provável do técnico alemão voltar a ter à sua disposição toda a defesa titular, Schmidt pode ter de optar por novas mexidas que devem tirar o lugar aos habituais utilizados. Isto porque, desde que entrou nas opções, Aursnes participou em todos os minutos de todas as partidas: são 1470" desde 26 de janeiro. Com a defesa de novo em pleno, o norueguês deve regressar ao lugar onde tem mais jogador: a médio esquerdo e, por isso, Schmidt poderá ter que decidir quais dos últimos três titulares dessa linha de meio-campo deve sair: David Neres, Rafa ou João Mário.

Se olhar para aquilo que têm sido os últimos jogos do Benfica, a entrada do brasileiro no onze acrescentou o que pareceu faltar anteriormente: velocidade no ataque, capacidade de inovação, iniciativa e até alguma frescura. Por isso, a subida de rendimento de Neres pode fazer com que o lugar entre os eleitos esteja assegurado, ficando a escolha final entre os dois portugueses.

Com Bah em campo, o flanco ficará mais preenchido, justificando a permanência no onze de João Mário, pelo que passa a ser Rafa o elemento com o lugar mais em risco, pelo menor fulgor que tem apresentado nos últimos jogos.