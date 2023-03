Bah: "Neste momento, sentimos que podemos vencer qualquer equipa"

Bah tem estado em foco ao serviço do Benfica

Lateral do Benfica falou sobre a Liga dos Campeões e do sonho de chegar à final.

Inserido nos trabalhos da seleção da Dinamarca, que prepara a entrada na fase de apuramento para o Europeu de 2024, Alexander falou à imprensa daquele país sobre a aventura no Benfica e a presença nos quartos de final da Champions, onde vai defrontar o Inter.

"Neste momento, sentimos que podemos vencer qualquer equipa e também sentimos que podemos vencer o Inter. No entanto, uma semana antes temos o jogo contra o FC Porto. Vamo-nos focar no campeonato e, depois disso, veremos como vamos para a Champions. Acho que vai ser equilibrado", afirmou o lateral, quando questionado sobre o sorteio da prova milionária,

A presença na final é um sonho. "É difícil de dizer. Sentimos que podemos vencer qualquer equipa e acho que provámos isso na fase de grupos. E contra o Club Brugge também mostrámos que somos um adversário perigoso. Temos de pensar num jogo de cada vez e fazer o mesmo no jogo seguinte antes de pensar em vencer o quer que seja", vincou, sem esquecer o apoio na goleada (5-1) frente ao Club Brugge. "Foi de loucos esse jogo no nosso estádio. Desde o primeiro minuto deu para perceber que não é fácil ser-se um adversário no Estádio da Luz", rematou.

Bah, 25 anos, cumpre a primeira época de águia ao peito, com cinco assistências e um golo marcado em 37 jogos até ao momento.