Lateral foi expulso em Braga ao minuto 31.

Depois da estreia a marcar pelo Benfica, com um golaço na vitória por 3-0 frente ao Casa Pia, Alexander Bah teve uma noite infeliz em Braga, para a Taça de Portugal. O lateral internacional pela Dinamarca foi expulso ao minuto 31 após uma entrada sobre Pizzi, deixando a equipa com menos um elemento.

"Peço desculpa por ter desiludido toda a gente hoje. A maneira como lutámos deixa-me orgulhoso por fazer parte desta equipa", escreveu Bah numa "storie" do Instagram.

O Braga, recorde-se, qualificou-se pela 19.ª vez para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Benfica por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 no final do prolongamento.

Os encarnados, recordistas de troféus (26), adiantaram-se por Gonçalo Guedes, aos 15 minutos, mas ficaram reduzidos a 10 elementos aos 31, por expulsão de Alexander Bah, pouco antes de o líbio Al Musrati repor a igualdade para os minhotos, aos 36.

Com a igualdade a subsistir até ao final do tempo regulamentar e, depois, do prolongamento, em que o Benfica ainda viu Morato também ser expulso, aos 120 minutos, o duelo acabou por ser decidido da marca do castigo máximo, com o norueguês Aursnes a ser o único a falhar um pontapé.

Nas meias-finais, que serão disputadas a duas mãos, o Braga vai defrontar o Nacional, da II Liga, que eliminou o Casa Pia, ao vencer por 5-2 no prolongamento.

A outra meia-final vai colocar frente a frente o FC Porto, detentor do troféu, e o Famalicão, que na quarta-feira bateram Académico de Viseu e B SAD, respetivamente.