Bah, lateral do Benfica, no Catar: "Se estivesse a jogar pelo Slavia ou outro clube..."

Alexander Bah, lateral do Benfica, falou este domingo aos jornalistas portugueses. Defesa defende as cores da Dinamarca no Mundial do Catar e vinca que o ingresso no futebol português foi essencial para a chamada.

Presença do Mundial: "Estou muito orgulhoso, agradeço a evolução que tive desde que cheguei a Portugal. Estou muito satisfeito."

Na ista de cinco nomes finais da Dinamarca: "Queria fazer parte da lista, se não estivesse, teria jogos em Portugal. Acreditava que mais tarde ou mais cedo estaria na Seleção e agora estou muito feliz."

Expectativas: "Espero que estejamos bem, como nos últimos anos. Vamos ver. É difícil dizer, há muitos adversários fortes. Vamos pensar jogo a jogo."

Roger Schmidt: "É um treinador fantástico. Taticamente é bom. Difícil dizer. É bom em tantos aspetos."

Exemplo na Champions: "Quando jogámos com o PSG, no intervalo [Roger Schmidt] estava um pouco chateado, porque sentia que podíamos estar melhor. Disse que podíamos ganhar, não conseguimos, mas alcançámos um empate importante. Exige muito de nós e isso é um dos segredos, mas há muitos."

Papel de Schmidt na presença no Mundial: "Grande. Acho que se estivesse a jogar pelo Slavia ou outro clube não estaria aqui. Acho que não estaria aqui se não fosse o Benfica e Roger Schmidt."

Jogar no Estádio da Luz: "Conseguimos perceber como são apaixonados os adeptos. Fazem-te trabalhar duro. É especial. Ainda não estou habituado, fico um pouco nervoso, é quase sempre estádio cheio. Aprecio muito e estou muito feliz."