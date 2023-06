Bah, lateral do Benfica, convocado para a seleção da Dinamarca

Redação com Lusa

O defesa Alexander Bah, do Benfica, foi chamado pelo selecionador de futebol da Dinamarca, Kasper Hjulmand, para os jogos de qualificação para o Euro'2024, diante da Irlanda do Norte e Eslovénia.

O técnico dinamarquês divulgou hoje uma lista de 25 jogadores para os dois jogos, destacando-se o defesa direito do Benfica, mas também as estrelas Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, Kasper Schmeichel, Yussuf Poulsen e Simon Kjaer.

Na qualificação para o Euro'2024, a disputar na Alemanha, a Dinamarca recebe em Copenhaga, em 16 de junho, a Irlanda do Norte, em jogo da terceira jornada do Grupo H, e visita a Eslovénia, três dias depois, em 19 de junho.

Após duas jornadas, a Dinamarca segue em segundo lugar, com uma vitória e uma derrota, atrás da Eslovénia, e na mesma situação do que Cazaquistão, Finlândia, Irlanda do Norte e São Marino.