Bah e Florentino de início: o onze do Benfica frente ao Santa Clara

Confira os onzes iniciais de Benfica e Santa Clara para o encontro da última jornada do campeonato, agendado para as 18h00 deste sábado.

As entradas de Bah e Florentino no onze inicial do Benfica são notas de destaque para o jogo com o Santa Clara. Morato, como se previa, rende no eixo defensivo António Silva, que cumpre castigo.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, Morato e Grimaldo; Florentino e João Neves; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos.

Suplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, David Neres, Casper Tengstedt, Andreas Schjelderup, Chiquinho, Mihailo Ristic e Petar Musa.

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista; Sagna, Ygor Nogueira, Ítalo e MT; Jordão e Adriano; Ricardinho, Bruno Almeida e Andrezinho; Matheus Babi.

Suplentes: Marcos Diaz, Allano, Tagawa, Calila, Paulo Henrique, Rildo Fialho, Kento Misao, Paulo Eduardo, Bobsin.