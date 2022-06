Bah despede-se do Slavia de Praga: "Todos vocês me deram memórias para a vida"

Internacional dinamarquês assinou pelo Benfica por cinco temporadas, até 2027.

Alexander Bah foi esta terça-feira oficializado como reforço do Benfica. O internacional dinamarquês chegou ao emblema encarnado proveniente do Slavia de Praga, clube do qual fez questão de se despedir nas redes sociais.

"Um ano e meio se passou e é altura de um novo desafio. Gostaria de agradecer aos adeptos, ao staff e aos meus colegas de equipa. Todos vocês me deram memórias para a vida", começou por escrever o lateral-direito.

"Desejo ao Slavia [de Praga] tudo de bom no futuro e espero que nos vejamos no Éden [n.d.r.: estádio do Slavia de Praga] em algum momento", concluiu o jogador de 24 anos.

Alexander Bah chegou ao clube checo em janeiro de 2021, proveniente dos dinamarqueses do Sonderjysk, e numa temporada e meia marcou sete golos e somou 15 assistências em 68 disputados.

