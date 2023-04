Bah desabafa após lesão no clássico com FC Porto: "Que dia de merda"

O internacional pela Dinamarca foi titular no sábado, na derrota com o FC Porto (2-1), para a 27.ª jornada da I Liga, mas, pouco depois de um lance com Uribe, foi substituído pelo brasileiro Gilberto, aos 26 minutos.

Alexander Bah, que sofreu uma entorse traumática no joelho esquerdo ainda na primeira parte do Benfica-FC Porto (1-2), deve parar durante um mês e recorreu este sábado às redes sociais para demonstrar frustração com a lesão e também com a derrota frente aos dragões, no Estádio da Luz.

"Que dia de merda ontem, sob várias formas. Hora de seguir em frente e focar-me na próxima tarefa. Obrigado por todas as mensagens. Vou estar de fora algumas semanas mas pronto para apoiar a equipa na terça-feira", escreveu, numa "história" do Instagram.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Bah sofreu uma entorse traumática do joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral medial, no clássico jogado no dia 7 de abril", revelou o Benfica esta tarde.

O internacional pela Dinamarca foi titular no sábado, na derrota com o FC Porto (2-1), para a 27.ª jornada da I Liga, mas, após uma entrada do colombiano Uribe, foi substituído pelo brasileiro Gilberto, aos 26 minutos.

Recorde o lance em que Bah se lesionou: