B SAD reage: "Nunca o Benfica ofereceu prémio para se ganhar ao FC Porto"

O ex-diretor desportivo do V. Setúbal, Valter Vieira - atualmente no Vizela -, terá afirmado em escutas que o Benfica prometeu 10 mil euros a cada jogador dos sadinos que defrontaram o FC Porto a 19 de março de 2017, alcançando, na altura, um empate (1-1) no Estádio do Dragão. A notícia é avançada esta quinta-feira pela CNN Portugal.

Ainda de acordo com a estação televisiva, há escutas entre Valter Vieira e o ex-futebolista Nélson Lenho, que alinhava no Chaves. O primeiro terá contado ao então lateral que já antes tinham sido oferecidos pelo Benfica 15 mil euros a cada jogador do Belenenses, caso conseguissem bater o FC Porto.

A B SAD já reagiu à notícia avançada pela CNN Portugal, esta quinta-feira, garantindo que "aos jogadores do clube, nunca o Benfica ofereceu qualquer prémio para se ganhar ao FC Porto".

De referir que na altura, os pagamentos para ganhar não eram considerados crimes de corrupção, o que passou a suceder dois meses depois, numa alteração à lei em maio de 2017. Segundo a CNN, por se tratar de pagamentos em dinheiro vivo, não documentados, configuram crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.