AZ Alkmaar abre leilão por Kerkez, alvo do Benfica: "Há tantos clubes interessados..."

Kerkez, à direita, com a camisola do AZAlkmaar

Clube neerlandês dá saída como certa perante o forte número de interessados. Águias estão em cima do lateral.

Alvo do Benfica para reforçar a lateral esquerda, face à saída já confirmada de Grimaldo, Milos Kerkez está a ser alvo de forte cobiça, com vários clubes atentos à sua contratação. O AZ Alkmaar já faz contas ao encaixe com a sua transferência, reconhecendo como certo o fim da linha do defesa no clube, precisamente face ao que diz ser um elevado número de emblemas na peugada do internacional húngaro.

"Quando há dois ou três clubes interessados num jogador, nem sempre levas isso [a possível saída] em consideração. Mas neste caso há tantos clubes interessados no jogador que simplesmente não podemos ignorar", afirmou Max Huiberts, diretor para o futebol do emblema de Alkmaar ao jornal neerlandês "Noordhollands Dagblad".

Cientes da iminente saída do camisola 5, os responsáveis do AZ atacaram já a contratação de um sucessor. David Wolfe, lateral norueguês de 21 anos do Brann, é o escolhido. Frisando que "nada está assinado" com clube e jogador, Max Huiberts explicou a investida ao mercado pelo atleta. "O interesse no Milos Kerkez é tão grande que estamos a antecipar a situação", referiu, realçando que o alvo das águias "adaptou-se rapidamente" ao clube. "Nos primeiros jogos pela equipa B sentiu algumas dificuldades, com cãibras, mas esta época jogou praticamente todos. Isso diz algo."

Fechado o dossiê Grimaldo, de mudança para o Bayer Leverkusen, a SAD encarnada ataca agora Kerkez. As águias pretendem acelerar o processo e o emblema neerlandês está a par do interesse dos benfiquistas, aguardando por avanços dos responsáveis da Luz, que já encetaram conversas com o pai e agente do lateral, Sebastijan Kerkez. As águias pretendem levar o AZ a baixar dos cerca de 15 milhões de euros a que o clube aponta para a venda, mas conta com a adversidade da forte corrida que o jogador suscita.