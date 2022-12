Avançado dos Países Baixos avisa: "Vou ver alguns deles, se jogar contra o Benfica"

Noa Lang voltou a criticar o comportamento da Argentina após eliminar os Países Baixos na marcação de grandes penalidades nos quartos de final do Mundial'2022

Noa Lang, avançado dos Países Baixos e do Brugge, já regressou do Mundial'2022, mas ainda não esqueceu a eliminação nos quartos de final do Mundial'2022. Em concreto, comportamento de muitos dos jogadores da Argentina após a vitória na marcação de grandes penalidades. Entre eles, Otamendi e Enzo, do Benfica, adversário do clube belga nos oitavos da Liga dos Campeões.

"Vou ver alguns deles [Enzo Fernández e Nicolás Otamendi] de novo em breve, se jogar contra o Benfica pelo Brugge", disse ao jornal Het Laatste Nieuws.

"Eles agiram muito mal, muito mal, a meu ver. Apenas tinham acabado de ganhar, celebravam uns com os outros, apertavam as mãos, mas não aquilo. Acho vergonhoso. É por isso que a Argentina não vai ganhar este Mundial", disse ainda.