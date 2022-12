Avaliação de Enzo Fernández nos últimos seis meses foi astronómica

Desde maio, a cotação do médio disparou dos 15 M€ para os 55 M€, segundo o "Transfermarkt".

A evolução de Enzo Fernández nos últimos seis meses, quer em rendimento desportivo quer em valorização perante o mercado do futebol, tem sido astronómica. Além das sucessivas informações que vão dando conta do aproximar de vários dos clubes mais ricos da Europa ao valor da cláusula de rescisão do médio, cifrada em 120 milhões de euros, há outros indicadores que ajudam a entender o crescimento do jogador aos olhos do mundo.

Exemplo disso vem do sítio especializado em jogadores, "Transfermarkt", que atualizou a sua tabela de valor do argentino das águias, que passa agora a ter como referência os 55 M€. O que significa que, desde maio, quando Enzo estava no River Plate, a avaliação mais do que triplicou: na altura estava avaliado em 15 M€.

O último salto nesta escala, meramente teórica dado que o mercado "real" estará disposto a pagar acima dos 100 M€ pelo novo campeão mundial, foi dado entre setembro e o pós-Mundial, quando Enzo passou de uma avaliação de 30 M€ para 55 M€. Segundo o mesmo sítio, o médio é o jogador mais valioso da liga portuguesa e o terceiro entre os argentinos, atrás de Lautaro Martínez, do Inter (75 M€), e Cristian Romero, do Tottenham (60 M€). No mundo, Mbappé (180 M€) e Haaland (170 M€) são os mais valiosos.