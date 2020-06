Autocarro do Benfica apedrejado no regresso ao Seixal. Weigl e Zivkovic atingidos

As pedras lançados de um viaduto estilhaçaram o vidro da frente do veículo e causaram ferimentos nos dois jogadores

O autocarro do Benfica foi atacado na A2, na chegada ao Seixal, tendo sido atingido por pedras. Segundo as primeiras informações, os jogadores Weigl e Zivkovic foram atingidos na cara por estilhaços de vidros e necessitado de tratamento hospitalar.

Tudo aconteceu no regresso ao Seixal, na saída da A2. As pedras lançados de um viaduto estilhaçaram o vidro da frente do veículo e causaram ferimentos nos dois jogadores que começaram por ser assistidos no Benfica Campus pelos médicos do clube, não estando excluída a possibilidade de terem de ser observados no hospital.

Recorde-se que Weigl ia no autocarro do Dortmund atacado à bomba, a 12 de abril de 2017, quando se dirigia para estádio para defrontar o Mónaco na Liga dos Campeões. Na altura, três explosões atingiram a parte lateral do autocarro, tendo partido vários vidros. Na altura, o espanhol Marc Bartra teve de ser hospitalizado.

A PSP, entretanto, confirmou a ocorrência, não tendo identificado os autores.