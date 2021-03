Ausência na "flash interview" em Braga vale processo disciplinar a Jorge Jesus

Treinador do Benfica recusou-se a ser entrevistado na zona técnica do recinto bracarense por considerar que o volume da música ambiente estava demasiado alto

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, será alvo de um processo disciplinar aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por causa da não comparência na entrevista rápida, feita pela SportTV, após o desafio no Estádio Municipal de Braga.

O técnico encarnado explicara a ausência perante o jornalista do operador televisivo da Liga NOS com o volume, dito demasiado alto, da música ambiente ecoada no recinto do Braga a seguir ao apito final do embate da 24.ª jornada da prova.

Jorge Jesus ainda solicitou para que fossem reduzidos os decibéis emitidos pelo sistema sonoro bracarense, mas a pretensão do timoneiro das águias não foi sequer atendida pelos responsáveis do clube minhoto, pelo que só falou na sala de Imprensa.

Além do treinador do Benfica, também ao Braga lhe foi atribuído um processo disciplinar pelo CD. O órgão federativo refere que foram "proferidas expressões por elementos afetos ao clube visitado em direção à equipa de arbitragem", liderada por João Pinheiro, "e a elementos do banco de suplentes da equipa visitante.