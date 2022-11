Aursnes tem sido utilizado a extremo: "Tento fazer a posição à minha maneira"

O médio Fredrik Aursnes foi à conferência de imprensa fazer a antevisão ao Maccabi-Haifa-Benfica, de quarta-feira (20h00). Joga-se a sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Vai ser a atmosfera mais entusiástica que o Benfica vai encontrar? "Difícil dizer, mas será difícil, claro. Joguei lá na última temporada e foi difícil, eles têm bons adeptos e uma boa atmosfera".

No Feyenoord jogava mais no meio, mas agora tem sido utilizado na esquerda: "Gosto de jogar em ambas as posições. Como jogador, sou bom a correr com bola, consigo lidar com as duas posições. Tento fazer a posição à minha maneira, não como um extremo clássico, mas gosto das duas posições".

O primeiro lugar é possível? "Queremos ganhar o jogo e veremos como corre o outro [Juventus-PSG]. Temos de nos concentrar no Maccabi. Vamos tentar ganhar o nosso jogo e depois veremos".