Aursnes impõe fator multiusos: já desempenhou cinco funções diferentes no Benfica

Com alma de canivete suíço, o norueguês já desempenhou cinco funções diferentes com Schmidt. Com o Portimonense e sem Rafa, o técnico lançou-o no apoio a Gonçalo Ramos. Reforço já jogou a médio-defensivo, a sua posição base, a médio de construção e a ala interior, à direita e à esquerda.

Fredrik Aursnes tem sido um canivete suíço de cinco instrumentos no Benfica: o norueguês já começou partidas numa mão cheia de posições diferentes, a última delas na receção ao Portimonense, funcionando como segundo avançado. Antes, já alinhara a médio-defensivo, médio de construção, ala direito e ala esquerdo.

A polivalência de Aursnes está a ser o seu fator de diferenciação no plantel das águias e, na sexta-feira, voltou a mostrar-se à altura das adaptações exigidas por Roger Schmidt. Sem Rafa, castigado, o técnico escolheu o norueguês para ligar o meio-campo a Gonçalo Ramos, com resposta positiva.

Aursnes foi titular 11 vezes mas, na posição sua mais tradicional - médio-defensivo -, só jogou três vezes: contra Marítimo, Rio Ave e Chaves, por "culpa" de Florentino. E, como Enzo também foi indiscutível até ao Mundial, Aursnes soma só uma partida como médio de construção, em Haifa. Assim, foi a ala interior esquerdo que o nórdico mais vezes foi titular: alinhou aí na Luz frente à Juventus e fora com PSG, FC Porto, Braga e Caldas. Pelo lado contrário, teve também uma chamada, na visita ao Moreirense, na Taça da Liga.