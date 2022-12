Aursnes: "Gonçalo Ramos e Enzo Fernández em bom plano no Mundial? São jogadores fantásticos"

Declarações de Aursnes, médio do Benfica, à Sport TV, após a derrota por 1-0 com o Sevilha, este domingo, num jogo particular realizado no Estádio Algarve.

Derrota com o Sevilha: "Queríamos ganhar, claro. É sempre bom ganhar. Mas não conseguimos. Jogámos contra uma boa equipa e foi um jogo difícil."

Regresso após alguns dias de folga: "Tivemos alguns dias de folga, foi bom para descansar. Para mim, que estive lesionado, foi bom para treinar com mais intensidade e recuperar. Agora estamos de volta. Foi bom e temos novo jogo no sábado."

Gonçalo Ramos e Enzo Fernández em bom plano no Mundial'2022. É melhor para o Benfica conseguir mantê-los na equipa? "Queremos tê-los na equipa. São jogadores fantásticos e é claro que os queremos ter connosco."