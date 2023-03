Aursnes está castigado, mas Schmidt garante que Benfica vai ter "um excelente onze"

Treinador do Benfica fez a antevisão ao duelo com o V. Guimarães, agendado para as 18h00 de sábado e a contar para a 25.ª jornada da Liga Bwin.

Dores de cabeça com as lesões e, agora, com Aursnes castigado: "Não são dores de cabeças. As ausências fazem parte do futebol. Temos de encontrar substitutos. Jogámos bem sem o Rafa. O Neres fez um grande jogo, na posição do Rafa. O Aursnes tem vindo a ser muito importante. É um jogador muito fiável a atacar e a defender. Vamos ter um excelente onze titular e um banco muito bom."

O duelo com o Vitória: "Não marcámos no jogo de Guimarães. Teve a ver com o adversário. Mostraram, não só contra nós, que defendem muito bem. Têm sempre muitos jogadores atrás da linha de bola. Não é novo. Já jogámos contra uma linha de cinco. Precisamos de paciência. Demonstrámos, na semana passada, que conseguimos encontrar soluções contra boas defesas. Temos de encontrar sempre o melhor jogador em espaços curtos. Temos de estar organizados no momento do contra-ataque do adversário. Temos falado sobre isso."