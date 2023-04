Aursnes de volta baralha no ataque: o onze provável do Benfica contra o Rio Ave

Benfica desloca-se ao terreno do Rio Ave, a partir das 18h00 deste domingo, para disputar a 26.ª jornada da Liga Bwin.

Roger Schmidt esteve privado de Aursnes na jornada antes da paragem do campeonato por causa do jogos de seleções, tendo o médio cumprido um jogo de suspensão na receção ao Vitória de Guimarães por ter completado a primeira série de cinco cartões amarelos. A titularidade consecutiva nos 16 jogos do Benfica anteriores à ronda passada comprova a importância dada pelo técnico ao norueguês que irá hoje voltar ao onze e baralhar as contas... no ataque.

Com a dupla Chiquinho/Florentino bem cimentada no miolo, Aursnes tem sido quase sempre opção para alinhar na esquerda do ataque, posição que foi ocupada por David Neres diante do emblema minhoto, com Rafa ao meio, no apoio a Gonçalo Ramos, e João Mário à direita. Mantendo a lógica das opções, será o brasileiro a perder o lugar.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos.