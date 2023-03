Aursnes custou 13 milhões de euros ao Benfica: "Acho que fui um pouco caro..."

Médio norueguês mostrou-se "muito satisfeito" com a sua época de estreia nos encarnados até ao momento.

Fredrik Aursnes prestou declarações esta sexta-feira ao canal norueguês TV2, numa altura em que se encontra a preparar o jogo da Noruega frente à Espanha, no sábado, relativo à primeira jornada da qualificação para o Euro'2024.

O médio, contratado pelo Benfica ao Feyenoord no verão passado, a troco de 13 milhões de euros, mais dois milhões dependentes do cumprimento de objetivos desportivos, mostrou-se "muito satisfeito" com a sua época de estreia nos encarnados até ao momento.

"Acho que fui um pouco caro, mas tem corrido muito bem em Portugal. Estou muito satisfeito com a minha temporada. O Benfica é um clube enorme, há muita paixão dos adeptos e é muito divertido poder fazer parte disto", referiu.

Aursnes falou também sobre as aspirações do Benfica na Liga dos Campeões, em que vai defrontar o Inter, carrasco do FC Porto, nos quartos de final e, se passar, irá encontrar o vencedor da eliminatória entre Milan e Nápoles: "É possível [ganhar a Champions], mas muito difícil. Mas penso que ficámos no lado bom do quadro".

Apesar da sua afirmação nas águias, a grande estrela da Noruega é Erling Haaland, goleador do Manchester City, com Aursnes a não se importar de não ser o nome mais sonante da seleção.

"Não preciso de ser manchete. Sou um jogador subvalorizado? Tanto dizem que sou subvalorizado que acabo por ser sobrevalorizado", rematou.

Aursnes, de 27 anos, soma um golo e uma assistência em 31 jogos disputados esta época pelo Benfica, sendo um titular indiscutível na hierarquia de Roger Schmidt.