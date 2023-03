Aursnes convence selecionador e não só: "Pela televisão não dá para ver..."

Médio do Benfica sente-se em "muito boa forma". Já o selecionador da Noruega e o colega Sorloth estão convencidos da sua qualidade.

Titular pela quarta vez pela Noruega no desaire por 3-0 com a Espanha, Aursnes sente que está noutro patamar em relação à época passada. "Sinto que fiz progressos no último ano, não vou esconder. Sinto que estou em muito boa forma", afirmou o médio encarnado no final do encontro disputado em Málaga.

Apesar da derrota da Noruega frente à Espanha, em partida a contar para a qualificação para o Euro"2024, a exibição do camisola 8 das águias convenceu os colegas e o próprio selecionador. "O que me agradou foi ver a contribuição dele na construção de jogo e a ir para a frente. Oferece soluções inteligentes e poderia ter apimentado o jogo com um remate em vólei", referiu o selecionador Stale Solbakken, citado pelo VG.

Já o avançado Alexander Sorloth, da Real Sociedad, frisou que é preciso acompanhar Aursnes ao vivo no estádio para perceber a sua qualidade. "Pela televisão não dá para ver o quão bom ele é. Vê-se melhor quando estás dentro de campo. Tem um toque de bola muito suave, joga sempre com o pé direito. Encontra sempre a solução certa e raramente perde a bola. Não é um jogador muito chamativo, mas é eficaz", declarou ao portal Nettavisen.

Antigo colega do centrocampista encarnado, o atacante reforçou: "Não me surpreende. Joguei com Fredrik durante muitos anos e sabia que ele tinha isto nele. Vejo que a cada novo nível que ele sobe, atinge-o imediatamente."