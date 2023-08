Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após o triunfo por 2-0 frente ao Estrela da Amadora, na segunda jornada do campeonato.

O jogo: "Um jogo muito bom, onde criámos muitas oportunidades e tivemos muitas situações para marcar. A atitude da equipa foi muito boa. O guarda-redes adversário esteve muito bem. É uma equipa muito bem organizada e a tentar explorar o contra-ataque. Fomos capazes de criar muito bons momentos. Marcámos perto do fim. Tivemos bons jogadores a sair do banco. Neres entrou muito bem, fez uma excelente atuação com duas assistências. Os adeptos viram algumas coisas de que fizemos na última época e na pré-temporada. Foi um jogo em que era muito importante ganhar depois da derrota de segunda-feira. Estamos satisfeitos por conseguir esse objetivo."

Aursnes como lateral-esquerdo e não Ristic: "Tenho opções diferentes, fizemos muito boas combinações com o jogador que atuou na esquerda. Aursnes já tinha jogado como lateral na época passada e, por isso, era capaz de jogar nesta posição. Na minha opinião, Aursnes podia dar-nos algo mais. Foi uma opção, nada mais"