Aursnes chegou primeiro à festa e Schjelderup e Cancelo podem fazer igual

Fredrik Aursnes começou a época no Feyenoord antes de ser peça fixa no onze de Schmidt

Perto de festejar com os colegas na Luz, o ex-Feyenoord já se sagrou campeão dos Países Baixos

Contratado no início da temporada, Aursnes procura ajudar as águias a quebrar um jejum de campeonatos que dura já desde 2018/19 e caso o consiga poderá ser uma época de ouro para o internacional norueguês. Isto porque festejou no domingo a conquista da liga neerlandesa, face ao título de campeão do Feyenoord.

No plantel encarnado só Schjelderup poderá vencer dois campeonatos no mesmo ano, pois o Nordsjaelland luta pelo topo na Dinamarca. Nas sete principais ligas da Europa, Cancelo pode fazer igual.

Antes de se transferir para a Luz, Aursnes chegou a cumprir dois jogos e 180 minutos na Eredivisie. Assim, bem pode dizer que ajudou também o emblema de Roterdão a quebrar um ciclo longo sem títulos, pois o último troféu de campeão do Feyenoord datava de 2016/17. "Parabéns, Feyenoord", escreveu o camisola 8 das águias nas redes sociais, felicitando o antigo clube.

No atual plantel há mais um futebolista que pode festejar também a dobrar: é o caso de Andreas Schjederup, que soma para já apenas um minuto no campeonato português. Transferido em janeiro do Nordsjaelland, onde era uma referência da equipa, e somava 1257" no campeonato, torce para que a sua antiga formação vença o título na Dinamarca. A três jornadas do final da prova, o Nordsjaelland está no segundo lugar, a um ponto do Copenhaga, de... Diogo Gonçalves, que pode também ele ser campeão em dois países, caso conduza o seu novo clube ao título, pois deixou o Benfica em janeiro com 295" na Liga Bwin.

Olhando às ligas melhor classificadas no ranking da UEFA, nos seis principais campeonatos há apenas um futebolista que pode ser campeão por dois clubes diferentes, e também ele com ligações à Luz: João Cancelo. O internacional português trocou o Manchester City pelo Bayern Munique em janeiro, por empréstimo, e está em boa posição para celebrar a dobrar. Os citizens lideram a Premier League com mais quatro pontos e menos um jogo do que o Arsenal (ver pág. 32) e podem ser campeões já no próximo fim de semana. Quanto aos bávaros, lideram a Bundesliga com mais um ponto do que o Dortmund a duas jornadas do final.

Já fora campeão em 2019 no Molde

Fredrik Aursnes acrescentou no domingo o título de campeão nos Países Baixos ao currículo, no qual contabilizava já um troféu relativo à conquista de um campeonato: no caso do seu país natal, a Noruega. Em 2019, o centrocampista, agora adaptado a lateral direito por Roger Schmidt, ajudou o Molde, que representou ao longo de cinco anos e meio, a vencer o título nacional. Nesse ano, disputou 30 partidas pelo Molde no campeonato, tendo faturado por uma vez e feito quatro assistências, com 2691 minutos disputados.