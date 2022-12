Aursnes ainda não foi esquecido: "A posição continua vulnerável..."

Aursnes já esteve em 16 jogos do Benfica

Treinador do Feyenoord espera que o clube encontre um reforço para um lugar que já foi do atual jogador do Benfica.

Frederik Aursnes reforçou o Benfica esta temporada e deixou saudades no Feyenoord, clube dos Países Baixos que representou na época passada. Arne Slot, treinador da formação neerlandesa, admite que a saída do internacional norueguê não foi ainda colmatada.

"Foi o último jogador a sair e desde logo tivemos a intenção e ambição de voltar a ocupar aquele lugar. Não deu certo e, depois, como treinador, tens de continuar com o grupo que tens", afirmou em entrevista à RTV Rijnmond.

"A posição de número seis continua a ser vulnerável, até porque Mats Wieffer lesionou-se na pré-época e não pode treinar agora. A expectativa é que possamos suprimir essa falta em breve, mas ainda não foi possível encontrar uma solução com um novo jogador que satisfaça todos em qualidade e preço", disse ainda Arne Slot.

Aursnes, 27 anos, fez até ao momento 16 jogos pelo Benfica. Apesar de pretender ver a posição reforçada, o Feyenoord lidera o campeonato dos Países Baixos após 14 jornadas.