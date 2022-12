Aursnes a todo o gás no regresso do Benfica ao trabalho

Plantel encarnado voltou ao trabalho após dez dias de folga

O plantel do Benfica está de volta após dez dias de folga concedidos por Roger Schmidt. Neste arranque as notas de maior destaque vão para o aparecimento de Aursnes no relvado, já integrado sem limitações segundo as imagens de um vídeo apresentado pelas águias ao fim do dia. O norueguês sofreu uma lesão muscular e falhou os últimos cinco jogos oficiais dos encarnados, após a visita ao Maccabi Haifa a 2 de novembro, partida onde teve de ser substituído aos 32 minutos.

Ausente dos trabalhos esteve o avançado Rodrigo Pinho, que sofre de uma amigdalite. Quanto ao internacional dinamarquês Bah ainda não está ao serviço depois da presença no Mundial, estando a gozar de um período de descanso.

Schmidt ainda não conta, como é óbvio, com o quinteto que se mantém em competição no Catar: António Silva, João Mário, Gonçalo Ramos, Otamendi e Enzoo Fernández.