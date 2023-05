Aumenta a cobiça por Florentino: três clubes que têm o médio do Benfica na lista

Florentino, médio do Benfica

Afirmação de águia ao peito na presente temporada, sob o comando de Roger Schmidt, valorizou o camisola 61. SAD liderada por Rui Costa não pretende facilitar a saída do atleta, com cláusula de 120 M€.

A afirmação de águia ao peito em 2022/23 fez de Florentino um jogador cobiçado. O médio tem-se destacado no plantel às ordens de Roger Schmidt e segundo apurou O JOGO está na lista de clubes como Arsenal, Nápoles e AC Milan.

Estes emblemas procuram reforçar os seus plantéis com centrocampistas para a próxima temporada e estão de olho no camisola 61, procurando recolher informações sobre a situação do futebolista de 23 anos.