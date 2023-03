Luisinho com a camisola do Benfica

Luisinho, que está agora a dar os primeiros passos na carreira de treinador - onde tudo começou, no Vila Real - recorda a O JOGO a passagem curta, mas ainda recordada, pelo Benfica

Depois de grande temporada com o Paços de Ferreira em 2011/12, Luisinho chegou ao Benfica, então com 28 anos, como reforço para 2012/13, apostado em concorrer com Melgarejo pela titularidade. Perdeu essa luta particular para o paraguaio e viu a etapa na Luz cingir-se a 10 jogos com um golo marcado pelo meio.

"A passagem para o Benfica foi muito marcante, apanhei-me ao lado das estrelas que via na televisão, passei a lidar com eles no mesmo balneário, a dividir protagonismo no campo e a partilhar com todos grandes momentos. Foi um sonho tornado realidade, sempre fui acarinhado por todas as estrelas", disse a O JOGO antes de lembrar ainda Jorge Jesus.

"Aprendi muito com Jorge Jesus, aprendi a defender. Foi uma experiência futebolística muito bonita. Através do Benfica abri portas para uma boa carreira em Espanha", junta.