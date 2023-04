Atraso e pirotecnia custam 3 236 euros ao Benfica

Adeptos do Benfica

Encarnados foram multados na sequência do encontro com o Rio Ave, em Vila do Conde

O Benfica foi multado em 3 236 euros depois do jogo em Vila do Conde, com o Rio Ave.

Os encarnados vão ter de pagar 1 326 euros por se terem atrasado na retoma do encontro para a segunda parte.

Para além disso, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou o clube da Luz ao pagamento de 1 910 euros pelo "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos" pelos adeptos na bancada.