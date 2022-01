Atlético perde Vlahovic para a Juventus e olha para Darwin como alternativa válida

Avançado uruguaio do Benfica foi também associado ao Newcastle neste mercado de janeiro

Darwin Nuñez continua a ser um dos jogadores do Benfica mais cobiçados no mercado. Agora, surge o nome do Atlético de Madrid.

Segundo o jornal Marca, os colchoneros pensam no avançado uruguaio num dia marcado pela notícia do entendimento entre Juve e Fiorentina para a contratação de Vlahovic, alvo de Simeone para o ataque.

Darwin, melhor marcador da Liga Bwin, também já foi associado na reabertura do mercado ao Newcastle, ainda que o clube inglês já tenha reforçado o seu ataque com Chris Wood.