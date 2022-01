Atlético Nacional interessado no benfiquista Yony González

Extremo colombiano, de 27 anos, com contrato válido com o Benfica até 2024, tem uma proposta para regressar ao futebol do país-natal

Longe da Luz desde 2020, devido a consecutivos empréstimos (quatro) por parte do Benfica, o extremo Yony González, que esteve ao serviço dos brasileiros do Ceará em 2021, deverá continuar cedido no próximo ano, num clube do país-natal.

O avançado originário da Colômbia, que nunca se estreou com a camisola do Benfica, é pretendido, segundo o jornalista compatriota Pipe Sierra, pelo Atlético Nacional (I Divisão do país sul-americano), também por empréstimo.

Yony González, que não estará recetivo, porém, a atuar pelo emblema colombiano, tem um contrato válido com o Benfica até à temporada 2023/24. Sob cedência, o dianteiro de 27 anos atuou no Corinthians, La Galaxy e Ceará.