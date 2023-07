Atlético de Madrid terá rejeitado dez milhões de euros do Benfica por Lodi

Encarnados tentaram a contratação do lateral esquerdo brasileiro, mas os colchoneros negaram a proposta. Jurásek está a caminho.

Com a saída de Grimaldo, que terminou contrato sem renovar, os encarnados têm estado no mercado para encontrar um substituto. Kerkez foi o primeiro nome apontado, mas o jovem está a um passo da Lázio. Jurásek é a aposta de Schmidt para reforçar a lateral e os encarnados têm o processo adiantado para contratar o jogador do Slávia de Praga. Enquanto Jurásek não chega à Luz, o nome de Renan Lodi, do Atlético de Madrid, volta a ser associado.

No entanto, o jornal espanhol "Relevo" dá conta que os colchoneros rejeitaram uma proposta de dez milhões de euros das águias pela contratação do defesa brasileiro que esteve emprestado ao Nottingham Forest, de Inglaterra.