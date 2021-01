Atitude de reforço do Benfica elogiada no Brasil: "Joga até vendido"

Central vai reforçar o Benfica, mas, antes de rumar a Portugal, continua a ser alvo de elogios por parte do seu treinador no Santos.

Para o atual treinador do Santos, Cuca, não há melhor central nas equipas brasileiras do que Lucas Veríssimo, defesa já contratado pelo Benfica. "É o melhor central do futebol brasileiro", afirmou na quinta-feira, justificando em seguida: "É um 'baita' jogador, rápido, técnico, com bom tempo de bola e com caráter. É um jogador completo."

Veríssimo foi fundamental no apuramento do Peixe para a final da Taça dos Libertadores, sendo eleito um dos melhores em campo no 3-0 sobre o Boca Juniors.

E isto apesar de ter alinhado toda a segunda parte com a cabeça enfaixada, na sequência de um choque com um adversário que o obrigou a ser suturado com quatro pontos ao intervalo. "Jogam com a cara rachada, com o tornozelo inchado. Jogam até vendidos", comentou Cuca a propósito de um lance cujas imagens se tornaram virais, tanto era o sangue a escorrer pela cara de Lucas Veríssimo.

Cuca deu por bem empregue a opção e também o esforço, uma vez que, pelo que contou, o Santos teve que se esforçar junto do Benfica para contar com o defesa-central até ao final da prova, o que, aliás, também aconteceu com o outro central, Luan Peres, que está emprestado pelo Brugge. "Brigámos para tê-los aqui", confirmou, destacando a dura negociação entre as partes e o jogo de pressão, que chegou a levar até o atleta a pedir para não jogar com o Grémio.

"Ele jogou póquer, certo? Ninguém sabia as cartas que ele tinha (...) Mas o Rueda [novo presidente do Santos] também jogou póquer", atirou sobre a transferência do atleta, que teve 20 ações defensivas bem sucedidas, entre as quais sete alívios, uma interceção e oito duelos ganhos.

Na final do próximo dia 30, frente ao Palmeiras (de Abel Ferreira), Veríssimo passa a ser o sétimo jogador de sempre com mais jogos pelo Santos na Libertadores (26 partidas).