Athletico Paranaense acha que Bento vale mais do que Alisson e quer que Benfica pague mais

Bento na baliza do Athletico Paranaense

O presidente do Athletico Paranaense confirmou a O JOGO uma proposta dos encarnados pelo guarda-redes Bento, mas exige uma compensação superior.

O Athletico Paranaense recusou uma proposta do Benfica por Bento, com o Globoesporte a avançar que o clube brasileiro não ficaram agradados com o valor apresentado pelos encarnados: seis milhões de euros.

O clube do Brasileirão continua a não aceitar qualquer proposta abaixo dos 10 milhões de euros pelo guarda-redes de 24 anos. Bento, recorde-se, tem contrato com o Athletico Paranaense até 2026.

Segundo a imprensa brasileira, o Furacão procura que Bento venha a ser o guarda-redes mais caro da história do futebol brasileiro, suplantando os cinco milhões de euros que a Roma pagou por Alisson, atualmente no Liverpool e titular da seleção brasileira.

