Atenção, Benfica: Gonçalo Ramos tem Arouca em risco

Goleador deverá ser reavaliado hoje às queixas que apresentou em Paços de Ferreira. O reforço Tengstedt pode ser chamado aos convocados. Melhor marcador do Benfica pode ter de meter baixa, numa decisão que só hoje deverá ser tomada, mas que poderá passar pela sua ausência no jogo de terça-feira. Musa é o sucessor direto no onze.

Com Rafa de baixa de vido a uma lesão muscular, o ataque do Benfica pode ficar com menos uma peça, e logo o principal goleador, também na sequência de uma lesão. As dúvidas poderão ser esclarecidas hoje, mas as primeiras indicações apontam para que Gonçalo Ramos tenha o jogo de terça-feira, frente ao Arouca, em risco, não sendo de excluir que, mesmo não se tratando de um problema mais extenso, o jogador possa ser poupado, de modo a evitar um eventual agravamento que o afastaria durante mais tempo.

O camisola 88 que leva 18 golos marcados na temporada, 12 dos quais a fazer dele o melhor marcador da presente edição do campeonato, apresentou queixas na perna esquerda em Paços de Ferreira, após uma tentativa de desvio para golo ao primeiro poste a um cruzamento da direita. Assistido, deixou o relvado aos 58" e foram evidentes, quando se sentou no banco de suplentes, gestos de revolta do jogador pelas dores sentidas. No final, o técnico Roger Schmidt considerou que o facto de o seu pupilo se ter lesionado sozinho "não é nunca um bom sinal".

Saiu Gonçalo Ramos, subiu ao relvado Petar Musa. Este era o único ponta de lança disponível no banco, pelo que também será o camisola 33, reforço contratado no início da época que tem seis golos no currículo da época, a opção direta para tapar a eventual ausência do habitual titular. Esta opção é ainda mais firme agora que o mercado de transferências resultou no emagrecimento do ataque encarnado. A SAD vendeu Rodrigo Pinho ao Coritiba e emprestou Henrique Araújo ao Watford.

Musa é a opção principal, mas refira-se que pode deixar de ser a única. O mercado também trouxe novidades, com a contratação dos extremos Schjelderup e Gonçalo Guedes e do avançado Tengstedt. Se o português até já se estreou, a jogar e a marcar, ele que também pode ser lançado na posição 9, os nórdicos ainda não foram convocados porque estavam a começar a temporada. Porém, e com o trabalho intenso a que têm sido submetidos, a vaga de Ramos poderá apressar a entrada nos eleitos de Tengstedt, decisão a ser tomada nos próximos dias pelo treinador.