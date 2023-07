"Até adeptos do Sporting pedem fotos a Roger Schmidt"

Daniel Lorenz, empresário que intermediou o ingresso de Roger Schmidt no Benfica, fala da popularidade do treinador em Portugal.

Prestes a iniciar a sua segunda temporada em Portugal, Roger Schmidt tenta conduzir novamente o Benfica ao título de campeão. E se a conquista do campeonato em 2022/23 merece a admiração dos benfiquistas, até fãs dos rivais se mostram rendidos ao técnico, segundo revela Daniel Lorenz, empresário que intermediou a contratação de Schmidt por parte do Benfica.

"Às vezes saio para tomar uma refeição com o Schmidt em Lisboa e até os empregados de mesa, adeptos do Sporting, pedem-lhe uma foto", disse ao jornal "Sueddeutsche Zeitung".

O artigo da publicação germânica conta também o processo de mudança de Roger Schmidt para o Benfica e como o empresário sugeriu o treinador a Rui Costa. Lorenz, que trabalhou no gabinete jurídico do FC Porto, conheceu Schmidt na China quando este treinava o Beijing Guoan, estabelecendo a partir daí uma boa relação com o técnico.