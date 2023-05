Ataque do Benfica com pólvora seca: quarteto atravessa longo jejum de golos

Gonçalo Ramos marcou o último golo em Vila do Conde, no dia 2 de abril

Golos são precisos para chegar ao título, mas do quarteto goleador só Rafa não vive a pior seca.

Em busca do título que foge desde 2018/19, o Benfica encara a reta final do campeonato com uma vantagem de quatro pontos e com o melhor ataque da prova (além da defesa menos batida).

No entanto, os golos têm sido um problema recentemente no plantel às ordens de Roger Schmidt, nomeadamente entre aqueles que mais se destacaram ao longo da época nesse capítulo.